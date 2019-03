Renascer 2019 irá coletar 300 bolsas de sangue nos três dias de evento com o Hemoce

Com o tema “Cristo é a nossa paz”, a Comunidade Católica Shalom realiza de 3 a 5 de março, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, a 34ª edição do Renascer. O retiro de espiritualidade traz uma programação variada com muita animação, música, fé e responsabilidade social como uma proposta de um carnaval diferente. Como parte da edição de 2019, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) estará no local para realizar a coleta de sangue e cadastro para doação de medula óssea.

A parceria com o Hemoce já acontece há 16 anos e chega a 2019 com a meta de arrecadar 300 bolsas de sangue, destacando o compromisso social do Renascer. Ano passado, foram coletadas 297 bolsas, superando 2016 que arrecadou 281 e 2017 com 223 unidades. Quem participa do evento pode fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível que será destinado às casas de promoção humana da Comunidade. Em 2018, foram arrecadados 1,3 toneladas de alimentos. Um brechó também estará disponível para quem quiser adquirir roupas com preços acessíveis. 36 mil pessoas são aguardadas nos três dias de evento, que começa sempre às 8h da manhã, com entrada gratuita.

Programação

Entre as atrações estão Padre Antônio Furtado, missionária Gabriella Dias, nomeada pela Santa Sé para representar a América do Sul no Conselho para o serviço internacional da Renovação Carismática Católica, além de momentos de pregação com o fundador da Comunidade Shalom, Moysés de Azevedo, e a cofundadora, Emmir Nogueira. O ponto alto é o Seminário de Vida no Espírito Santo, que leva o público a viver um momento único de experiência de fé e renovação. Celebrações eucarísticas acontecem nos três dias do evento a partir das 17 horas. Dom Rosalvo e Dom Júlio, bispos auxiliares da Arquidiocese de Fortaleza, estão confirmados

A programação é voltada para públicos de várias idades. A Comunidade Shalom também prepara o Renascer Kids, com uma programação voltada para crianças de quatro a 12. Padre Silvio Scopel, assistente local da Missão em Fortaleza, explica a razão do evento em 2019 levar o tema de Cristo como sendo fonte de paz. “Porque só Jesus Cristo nos enche de paz, de amor de alegria e faz com que nossa vida seja plena. O renascer está cheio de beleza, cheio de pessoas de Deus para comunicar a você que Cristo é a nossa paz, venha participar conosco”.