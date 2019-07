Procon atende consumidores em pontos turísticos de Fortaleza durante o mês de julho

Os turistas e consumidores residentes de Fortaleza poderão contar com o atendimento do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) em pontos turísticos da capital durante o mês de julho.

A iniciativa começa nesta terça-feira (2), na Feira de Artesanato da Beira-Mar e tem como objetivo facilitar o acesso dos consumidores na resolução dos conflitos envolvendo a compra de produtos e serviços. O Mercado Central também terá a atuação do Procon, com a ação "Férias Legal".

A intenção é que os turistas possam resolver as questões pendentes em relação aos direitos do consumidor antes que voltem à cidade de origem. Caso não seja possível, será permitida a resolução por meio de audiência virtual do local de onde estiver, que poderá ser feita por meio de webcam ou Whatsapp.

Consumidores da capital cearense também podem procurar os postos de atendimento para registrar reclamação ou solicitar orientação jurídica.

Para fazer uma reclamação é necessário possuir cópias de documentos que comprovem as transações comerciais de algum produto ou serviço, como nota ou cupom fiscal, recibos, contratos ou extratos, assim como a cópia de documentação pessoal. O Procon também pode ser procurado por meio do número 151.

Serviço