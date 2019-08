Primeira clínica veterinária pública de Fortaleza será implantada no Bairro Passaré

Na tarde desta segunda-feira (19) foi assinada a ordem de serviço para a construção da primeira clínica veterinária pública de Fortaleza, no Bairro Passaré. A clínica vai funcionar no antigo prédio que abrigava a Farmácia Viva. O prazo para entrega da obra é de oito meses.

O equipamento vai contar com consultório, ambulatório, enfermaria, farmácia, salas de preparo, assepsia, esterilização, centro cirúrgico, sala de recuperação e espera. O novo espaço também terá recepção, banheiros, área administrativa com arquivo, copa e depósito para material de limpeza.

Sobre a escolha do bairro para a instalação da clínica, o prefeito Roberto Cláudio informou que a região abrange o complexo ecológico do local, com lagoa, área verde, zoológico e horto municipal. "A clínica veterinária entra nesse contexto mais amplo de garantia de direitos de proteção ao meio ambiente e dos animais, é essa a razão de ser aqui no Passaré", explica.

Há dez anos engajado na causa animal e desde maio deste ano no Projeto Neo Jacó, Nailton Neo, trabalha na ONG com resgate, reabilitação e incentivo à doação de animais abandonados. "Apesar de nós termos um abrigo, o foco de nosso projeto é incetivar a adoção. Resgatar animais de rua, tratar e colocar para doação. Esperamos que realmente essa clínica funcione como deve e que atenda a população carente de Fortaleza", ressalta.

Rosane Dantas, fundadora do Abrigo São Lázaro acredita que com a clínica o índice de abandono de animais vai diminuir bastante. "Muitas pessoas com baixo poder aquisitivo vão ter acesso à clínica de forma gratuita, poder tratar seus cães e gatos, diminuindo o abandono na cidade", disse.

O prefeito anunciou também a implantação de mais um VetMóvel, equipamento itinerante que oferece serviços clínico-veterinários e castração de animais para pessoas de baixa renda.