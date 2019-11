PRF apreende carro com débito de quase R$ 23 mil em multas na BR-116, em Fortaleza

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na noite desta terça-feira (5), um carro com registro de multas que chegava a quase R$ 23 mil, na BR 116, em Fortaleza.

De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu no Km 11 da rodovia, por volta de 21h30. Foi verificado que o último licenciamento do veículo era do ano de 2015.

Entre as irregularidades se destacaram: mau estado de conservação, reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, por não estar registrado e devidamente licenciado. O automóvel foi recolhido para o pátido da PRF, em Fortaleza.