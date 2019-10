Prédio desabado: saiba como ajudar vítimas com doações e veja desvios de ruas na região

Com o objetivo de ajudar as vítimas do desabamento de um prédio de sete andares, o Edifício Andrea, que aconteceu nesta terça-feira (15) em Fortaleza, um grupo de voluntários junto do movimento Fortaleza Solidária lançou uma campanha emergencial para prestar auxílio e recolher doações. A ação ocorre no local do acidente, em espaço cedido por uma lojista na esquina entre as ruas Tomás Acioli e Tibúrcio Cavalcante.

Dentre os materiais arrecados estão: alimentos não perecíveis, vestuário, itens de higiene pessoal, toalhas e lençóis. A enfermeira Renata Vasconcelos, que participa da ação, reitera que a doação também é utilizada pelas equipes de resgaste, que trabalham intensamente desde a manhã.

"Água e alimentos vão embora muito rápido, quase na mesma velocidade que chegam. Estamos pedindo ajuda até para restaurantes. Tinha uma equipe de resgaste que estava aqui para resgatar uma pessoa de manhã e passaram quatro horas no socorro, então também o ajudamos. A gente está precisando de ajuda porque não sabemos quando tudo vai acabar. A expectativa é que prossiga pela madrugada também", explicou.

Os interessados em ajudar podem enviar os mantimentos para o local da ação ou se informar através do site www.fortalezasolidaria.org.br. O material arrecadado está sendo acumulado em casas e lojas no entorno do edifício desabado. Junto da Prefeitura de Fortaleza, o movimento está organizando um sopão paras familiares das vítimas.

PRIMEIROS SOCORROS

Uma equipe de profissionais da área de saúde, chefiada pela professora Anna Karynne Melo, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, está prestando atendimento nas áreas de psicologia, medicina e enfermagem aos familiares das vítimas do desabamento do prédio na Aldeota. O atendimento é feito por alunos e profissionais da saúde.

ENERGIA

A Enel Distribuição Ceará informou que há cinco equipes no local do desabamento e que os pontos que ofereciam riscos de choque elétrico foram isolados. A empresa comunicou ainda que está precisando repor a estrutura da rede elétrica, com reparos sendo executados até o fim desta terça-feira (15).

TRÂNSITO

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) está atuando com um efetivo composto por 30 agentes para auxiliar no resgaste. A orientação do órgão é que a população evite trafegar no entorno do acidente, principalmente, ao longo das ruas como Tiburcio Cavalcante, Tomas Acioli, Nunes Valente, Joaquim Nabuco, Antonio Sales e Padre Valdevino. Confira cruzamentos interditados: