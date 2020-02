Passageira morre durante voo, e avião faz pouso não previsto no aeroporto de Fortaleza

Uma passageira espanhola morreu durante um voo, e o avião fez um pouso não programado no Aeroporto Internacional de Fortaleza, por volta de 5h desta quinta-feira (20). O voo LA705, da Latam Airlines Brasil, ia de Madri, na Espanha, para Santiago, no Chile. De acordo com a companhia, a passageira recebeu atendimento a bordo, mas não resistiu e morreu ainda durante o voo. Não se sabe a causa da morte.

Segundo a Polícia Federal, os policiais federais do Núcleo de Polícia Aeroportuária (NPAER) e o setor médico do aeroporto foram acionados para prestar socorro à passageira. Os profissionais de saúde constataram o óbito e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada. "Aguarda-se a confirmação da causa da morte, se natural ou provocada, para se definir as próximas ações que serão adotadas", afirmou a PF.

Em nota, a Latam afirmou ao Sistema Verdes Mares que "a companhia se sensibiliza com o ocorrido e esclarece que está prestando a assistência necessária aos familiares do passageiro".

A Latam afirmou ainda que o voo decolou de Fortaleza às 8h41 e tinha previsão de chegada no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para as 11h30. Segundo a empresa, os passageiros receberam suporte necessário e foram reacomodados nos próximos voos.