Ônibus com universitários de Aquiraz tem pane elétrica na volta à cidade; é 2º incidente em 8 dias

Um ônibus universitário, com estudantes de Aquiraz, teve uma pane elétrica nesta segunda-feira (2) no retorno ao município. Os alunos afirmaram que a fumaça no motor do veículo começou por volta das 23 horas, quando passava pela Avenida Bernardo Manuel, no Bairro Serrinha, em Fortaleza.

A roda de um outro ônibus universitário da prefeitura saiu do veículo no dia 25 de novembro de 2019, na BR-116, em Messejana, durante o mesmo trajeto. Em nota, a Prefeitura de Aquiraz afirmou que desde o primeiro incidente, aguarda o posicionamento da empresa terceirizada responsável pelo transporte universitário. Ainda segundo a prefeitura, esse prazo acaba nesta terça-feira (3).

"O ônibus começou a apresentar uma fumaça saindo da parte da frente quando o motorista acelerou. Quando ele foi diminuindo a fumaça foi aumentando cada vez mais. Se ele não tivesse parado e tivesse continuado o trajeto, a certeza é de que pegaria fogo", conta o universitário Hugo Freire Miranda, estudante do curso de licenciatura em Química da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Os universitários reclamam ainda da falta de estrutura e da superlotação dos veículos. "Antes disso acontecer, o ônibus estava lotado. Esperamos quase duas horas para voltar para casa. Os ônibus são muito precários. A gente tenta, tira foto, filma, passa pra eles, mas nada é resolvido. Estamos indignados com relação a tudo isso”, afirma Hugo.

Em relação a estrutura dos veículos, a prefeitura informou que, todos os ônibus são vistoriados pela autarquia de trânsito e são emitidos laudos “atendendo todas as exigências legais."