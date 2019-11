Ônibus com universitários de Aquiraz perde roda enquanto trafegava na BR-116

A roda de ônibus que transporta universitários do município de Aquiraz se soltou do veículo por volta das 23 horas desta segunda-feira (26), durante trajeto na BR-116, no Bairro Messejana, em Fortaleza. O motorista levava estudantes de volta ao município, quando perdeu o controle do ônibus e notou que estava sem uma roda. Ninguém ficou ferido.

“Já tínhamos notado um barulho muito estranho, quando estávamos passando por Messejana, um motoqueiro começou a buzinar, fazendo sinal de que a roda estava saindo. Não deu tempo. Sem a roda o ônibus quase virou, mas o motorista conseguiu tomar a direção novamente e parou em uma das faixas”, conta Lourdes Maria, estudante de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A estudante disse ainda que a empresa contratada para realizar o trabalho mudou recentemente. “O ônibus estava em condições precárias. Ficamos esperando até meia-noite, no meio da rodovia até enviarem um outro ônibus, tão precário quanto o anterior”, conta.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Aquiraz informou que a empresa responsável pelo transporte dos alunos foi notificada para prestar esclarecimentos. Sobre as condições estruturais do veículo, a prefeitura afirmou que, todos os ônibus são vistoriados pela Autarquia Municipal de Trânsito de Aquiraz e são emitidos laudos “atendendo as todas as exigências legais.”