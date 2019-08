Nomeação de Cândido Abuquerque é segunda da história da UFC a contrariar a consulta pública

A nomeação de Cândido Albuquerque como novo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), feita pelo presidente Jair Bolsonaro, é a segunda da história da UFC a contrariar a consulta pública feita com os corpos discente e docente da universidade. A primeira aconteceu em 1991, quando Antônio de Albuquerque Sousa Filho foi declarado reitor. A informação é confirmada pela assessoria da UFC.

Cândido obteve 610 votos, ficando, assim, em terceiro lugar na consulta pública para reitor da UFC. A lista tríplice enviada a Bolsonaro continha, também, os nomes de Custódio Luís Silva de Almeida, que teve 7.772 votos na consulta; e Maria Elias Soares, que se ofereceu para ocupar a vaga de Antônio Gomes de Souza Filho, que, após ficar em segundo lugar na consulta pública, retirou a candidatura.

O ato do presidente é possível por conta do texto disposto no artigo 16 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, que concede ao presidente a responsabilidade de nomear os reitores das universidades federais, sem a obrigatoriedade de atender à decisão de consulta pública feita com membros das universidades.

Apesar de permitida por lei, a nomeação feita por Bolsonaro, contrariando o resultado da consulta pública, não é ação comum dos presidentes da república, quando se trata da UFC. 1990 marcou o aniversário de 35 anos da universidade e foi o primeiro ano em que a eleição de um reitor contou com participação de alunos, professores e servidores.

Antônio de Albuquerque Sousa Filho foi eleito, após passar pelo crivo do então presidente Fernando Collor de Melo, mesmo não tendo maioria da preferência dos participantes na consulta pública. Na ocasião, a reitoria da UFC foi tomada pelos estudantes em processo à controversa nomeação.

Logo após, Roberto Cláudio Frota Bezerra, pai do atual prefeito de Fortaleza, foi eleito por dois mandatos seguidos, de 1995 a 2003, após o então presidente Fernando Henrique Cardoso aprovar a nomeação escolhida pelos votantes.

A partir de então, cinco professores ocuparam os cargos de reitor da UFC antes de Cândido. Foram: René Teixeira Barreira, que renunciou e deu lugar a Luís Carlos Uchoa; Ícaro de Sousa Moreira que, após falecimento, foi substituído por Jesualdo Pereira; e Henry de Holanda Campos, atual reitor da universidade desde o ano de de 2015. Cândido será o 15º reitor da UFC.