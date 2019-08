No Crio, dois mil pacientes com câncer podem deixar de receber mingau por falta de leite

Por vezes a única refeição do dia para cerca de dois mil pacientes com câncer do Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), em Fortaleza, o mingau oferecido nas recepções da unidade pode deixar de ser servido devido a falta de doações de leite. O estoque de leite está "quase zerado" e só deve ser suficiente para mais duas semanas de acordo com Juliana Bastos, nutricionista do Crio. Segundo ela, é essencial que doações cheguem nos próximos dias para a continuidade da distribuição.

"Ainda estamos servindo o mingau, mas o leite está quase acabando. Sempre tem uma época que as doações diminuem e se nas próximas duas semanas a gente não conseguir uma boa quantidade, vamos ter que deixar de distribuir", relata a profissional.

O leite que chega é proveniente de doações recebidas pela Associação Nova Casa, entidade que tem sede no mesmo prédio do Crio e é especializada em prestar assistência aos pacientes com câncer que se tratam no local.

Na Associação, pacientes do Interior do Estado que não tem onde ficar e não possuem condições financeiras para arcar com refeições são acolhidos e precisam do mingau para se manter fortes durante as longas baterias de radioterapia e quimioterapia.

É o caso de Maria Hilma Saraiva, 49, moradora de Itapajé. Ela está em Fortaleza desde o último dia 10 de julho para contra câncer de mama. Para ela, ficar sem o mingau será "muito ruim". "O mingau é importante porque é saudável e deixa também a gente com mais força e bem alimentado porque a radioterapia é muito forte", conta.

Importância

O mingau é distribuído duas vezes ao dia tanto nas recepções do centro de tratamento quanto na Associação Nossa Casa, onde os pacientes que não moram na Capital ficam hospedados.

"Muitas vezes esses pacientes não tem condição de comprar lanche ou almoço e o mingau é esse alimento para eles. O mingau é uma fonte de carboidrato que dá energia", pondera Juliana Bastos. O leite também serve para diversificar o cardápio da Associação, e serve para fazer vitaminas e bolos.

Doações

São recebidas doações de qualquer tipo de leite e em qualquer quantidade, de acordo com a nutricionista. As doações podem ser entregues na sede da Associação Nossa Casa, na rua Francisco Calaça, número 1300, bairro Álvaro Weyne. Para mais informações, interessados em doar podem ligar para (85) 3521-1538