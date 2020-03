MPF pede reforço na limpeza de ônibus, táxis e veículos de aplicativos na Capital contra o Covid-19

Com o avanço de casos do coronavírus (Covid-19) no Ceará, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Prefeitura de Fortaleza, nesta segunda-feira (16), para que adote medidas preventivas, principalmente nos transportes públicos. As medidas devem envolver ônibus, táxis, transportes por aplicativos e os profissionais que atuam na área , além de terminais de passageiros e durar enquanto permanecer o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional.

As recomendações devem seguir as orientações do Ministério da Saúde, quanto ao combate do Covid-19. Para os ônibus, o MPF, indica que é que passem a circular com as janelas sempre abertas, evitando o ambiente fechado com ar condicionado. O reforço na higienização e limpeza dos ônibus, também fazem parte das orientações, principalmente nos locais onde há contato com as mãos dos usuários “logo após o seu recolhimento às garagens, antes de iniciar novas viagens e periodicamente ao longo do dia”, de acordo com o documento do MPF.

Já nos terminais, recomenda-se que os banheiros devem ser limpos com maior frequência, tendo itens de higiene, como sabonete e papel toalha, repostos regularmente.

Profissionais

Segundo o documento expedido pelos procuradores da República Nilce Cunha e Alessander Sales, a Prefeitura de Fortaleza deve orientar profissionais da área de transporte público, como motoristas, cobradores e demais funcionários, para que reforcem os cuidados perante a doença.

Quanto aos motoristas de aplicativos e taxi, a recomendação é enfatizar a necessidade de higienização das mãos com frequência, fazer uso constante de álcool em gel e higienizar o interior dos carros, periodicamente. Também recomenda-se circular com as janelas abertas.

Integrante do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Fortaleza ainda não se manifestou.

Recomendações