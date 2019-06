Um poste de iluminação pública caiu em cima de um prédio residencial na madrugada deste sábado (22) no cruzamento das avenidas São Vicente de Paula e Almeida Lustosa, no bairro Jurema, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.



Poste caiu na parte do segundo andar de um prédio residencial, localizado na Avenida Almeida Lustosa com São Vicente de Paula. Vc Repórter

Segundo os moradores, um motorista trafegava de carro na avenida quando bateu no poste, que atingiu o segundo andar do prédio. Ninguém ficou ferido. O motorista fugiu do local.

O poste foi retirado por volta das 09h deste sábado.