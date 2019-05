Motorista atropela idosa ao engatar marcha à ré no carro na Av. Santos Dumont

Um motorista atropelou uma senhora de 67 anos enquanto fazia manobra de ré com o carro para estacionar na Avenida Santos Dumont, no trecho da via que está interditado para obras. Um socorrista voluntário que ajudou a vítima disse que ela teve afundamento na face e lesão na cabeça. Populares no local também contaram que o veículo passou por cima da idosa pelo menos duas vezes.

A Avenida Santos Dumont está em obras desde abril para ampliação do binário. Com a intervenção, a via está operando somente no sentido Centro-Praia. Condutores que trafegam no sentido Praia/Centro precisam seguir pela Rua Desembargador Lauro Nogueira.