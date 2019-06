Motociclista morre após bater de frente com outra moto na CE-187 em Ipueiras

Um motociclista, de 37 anos, morreu após bater de frente com outra moto, na CE-187, em Ipueiras, neste sábado (22). As informações segundo a Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE), é de que a vítima perdeu o controle da moto, invadiu a contramão e chocou-se com a moto que trafegava no sentido contrário.

A vítima foi identificada como Rafael Cassiano de Abreu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na rodovia.

O outro motociclista, identificado como Francisco das Chagas da Silva, de 32 anos, teve ferimentos graves nos braços, nas pernas e na cabeça. Ele foi socorrido e levado para o Hospital e Maternidade Otacílio Mota em Ipueiras. O seu estado de saúde não foi informado pela polícia.

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual controlaram o trânsito no trecho do acidente.