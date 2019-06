Moradores relatam preocupação com novos desabamentos em ruas do Pirambu

Os moradores da Rua Santa Inês e da Rua Álvaro de Alencar, no Pirambu, estão preocupados com novos desabamentos no local. Logo depois de uma cratera engolir um duplex no cruzamento entre as duas ruas na madrugada da última sexta (14), um aterramento foi realizado no foco do acidente.

"Eu corri, chamei minhas filhas e o buraco já estava levando tudo. Eles tem a obrigação de fazer porque isso foi um erro deles", explicou Ediolina Maria Gadelha, moradora da casa ao lado da residência onde ocorreu o desabamento, sobre a madrugada quando tudo aconteceu por volta de 2h10. Segundo ela, foram realizadas solicitações durante quatro meses em relação a diversos vazamentos no lugar. Enquanto isso, Ediolina precisou sair de onde morava por conta da interdição realizada pela Defesa Civil desde o ocorrido.

No outro lado da rua, outros moradores relatam o aparecimento de novos pequenos buracos. "Queremos que eles venham resolver isso aqui. O medo é de que tenha outra chuva igual e aconteça o mesmo com a minha casa", afirmou Joelma Venâncio. Ela conta que a casa já teria passado por problemas parecidos anos atrás. Na época, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) teria resolvido a situação.

Interdição

O imóvel engolido pela cratera na sexta-feira já estava interditado há cerca de três meses. De acordo com a proprietária, Marta Alves de Souza, a Defesa Civil havia condenado o local, por isso não existiam moradores na casa.