Ministério Público doa 60 mil máscaras apreendidas em operação à Secretaria Estadual da Saúde

O Ministério Público do Ceará (MPCE) doou cerca de 60 mil máscaras hospitalares, que foram apreendidas em uma operação de combate a preços abusivos em fármacias, à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A entrega ocorreu nesta terça-feira (19)

A doação do material ocorreu na sede da Procuradoria Geral de Justiça, com os promotores de Justiça Nelsom Gesteira e Lucas Azevedo e o secretário executivo da Saúde, Cláudio Vasconcelos.

A Operação Careza foi deflagrada no inicío de abril, em uma rede de farmácias com vários estabelecimentos em Fortaleza. A empresa vendia máscaras hospitalares a um preço 20 vezes superior ao valor normal, aproveitando-se da pandemia do novo coronavírus, segundo o MPCE.

Para Lucas Azevedo, promotor de Justiça e assessor de Polícias Institucionais do Ministério Público, essa doação é um exemplo de que a sociedade cearense pode contar com o MPCE em todas as circunstâncias.

"Neste momento de grande tensão social, no qual as pessoas esperam das instituições públicas ações enérgicas e eficazes para promover a saúde pública de maneira geral, o MP vem cumprindo seu papel.”, ressaltou Azevedo.