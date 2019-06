Marinha alerta pescadores sobre fortes ventos no litoral cearense a partir dessa sexta-feira

Banhistas e, principalemente, pescadores devem ficar atentos e evitar entrarem no mar. O alerta é da Marinha do Brasil. Devido à previsão de ventos fortes para o litoral cearense, a Capitania dos Portos do Ceará informa que embarcações de pequeno porte evitem navegar na área entre as 21h desta sexta-feira (21) até as 21h de sábado (22).

As ondas podem ficar mais forte durante esse período. O aviso também serve para as demais embarcações que devem intensificar os cuidados com o material de salvatagem, motores, equipamentos de rádio e outros itens de segurança.

Sobre a segurança dos banhistas, a assessoria de Comunicação Social da Capitania dos Portos do Ceará disse que todos devem ter cautela. Segundo a assessoria, o fenômeno se deve à intensidade dos ventos do nordeste/sudeste para a costa do litoral cearense e que se trata de um evento comum neste período, de junho a novembro, devido às frentes frias no sul.

Conforme a Marinha do Brasil, a área que compreende Natal (RN) até São Luís (MA) deve receber uma forte ventania com rajadas de força 7 (SE/E), ao sul do Equador, até o começo deste fim de semana.