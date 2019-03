Maracatu Solar, Smurfs e Marsha ''se encontram" no domingo de Carnaval do Benfica

Um dos polos mais tradicionais do Ciclo Carnavalesco, a Praça da Gentilândia é palco para fantasias criativas e para a musicalidade sobre religião e tolerância do Maracatu Solar na tarde deste domingo (3).

Para relembrar o Carnaval do Recife, em Pernambuco, um grupo de amigos escolheu os Smurfs para aproveitar a tarde de Carnaval na Praça da Gentilândia. "Nos conhecemos na faculdade e todos os anos brincamentos aqui na Gentilândia, é tradição. Os meninos já chegaram a ir de Smurfs para Recife. Agora trouxemos a ideia pra cá", disse a foliã Geórgia Tavares, 35.

Já o técnico em informática Rodrigo Machado, 30, se inspirou no desenho animado "Marsha e o Urso" para aproveitar a folia, desenho preferido da sobrinha da namorada. "Moro aqui perto, qualquer evento na Gentilândia eu venho. Ainda melhor no Carnaval, porque eu gosto muito".

O domingo de Carnaval na Gentilândia também tem o bloco Geração Coca-Cola. A festa recomeça no local às 9h da segunda-feira (4), com a festa para as crianças comandada pela banda Pacote de Biscoito.