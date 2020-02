Loja de roupas em Caucaia pega fogo após pane em ventilador

Uma loja de roupas no centro de Caucaia pegou fogo após pane em um ventilador, na tarde deste sábado (1°). Os donos do estabelecimento deixaram o aparelho ligado.

Segundo as equipes do Corpo de Bombeiros, além do eletrodoméstico, o quadro de energia, um monitor de câmeras de segurança e quatro manequins foram consumidos pelo fogo. Nenhuma roupa chegou a ser queimada. As chamas foram controladas, aproximadamente, duas horas após o início do incêndio.

“Percebemos o incêndio por volta das 16h. No momento, não tinha ninguém. A loja estava fechada. É normal aos sábado depois do meio dia”, conta o professor Renato Novais, que mora próximo ao estabelecimento.

Os donos do estabelecimento afirmaram ao Corpo de Bombeiros que o ventilador já havia apresentado problemas durante a última semana.