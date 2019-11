Incêndio destrói ônibus na BR-222 em Caucaia

Um incêndio destruiu um ônibus no km 20, da BR-222, em Caucaia, na manhã desta segunda-feira (18).O motorista estava sozinho no veículo no momento das chamas e não ficou ferido. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram ao local para atender a ocorrência.

Segundo o condutor do ônibus,Antônio Coelho, o fogo começou no motor do veículo e, ao perceber as chamas, ele parou o veículo no acostamento. O homem teve dificuldade para sair porque a porta não abria, mas depois de alguns instantes conseguiu abrir.

O frentista Maykon Alves presenciou o momento em que o ônibus parou no acostamento. "Começou a pegar fogo de uma hora para outra", disse.

Ainda conforme a PRF, o ônibus faz o transporte de empregados de uma empresa particular. A via não chegou a ficar bloqueada.