Imóveis da União em Fortaleza entram em permuta para construção de edifícios em Goiás

Três propriedades pertencentes à União, localizados na Avenida Rui Barbosa e na Rua Deputado Moreira Rocha, em Fortaleza, estão sendo alienados pela Força Aérea Brasileira (FAB) para a construção de dois blocos de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) para graduados em Anápolis, Goiás.

Segundo o laudo técnico do edital de licitação, publicado pelo Diário Oficial da União, os imóveis estão avaliados em R$ 26,9 milhões. São duas propriedades, no valor de R$ 10 milhões, e um Clube de Oficiais, por R$ 16,9 milhões. Todos localizados no bairro Meireles. Os imóveis propostos têm, ao todo, cerca de 6,2 mil metros quadrados.

O edital ainda abre uma concorrência em busca do menor preço para realizar a permuta dos imóveis. A decisão será tomada em sessão da Comissão Permanente de Licitações, no próximo dia 3 de setembro, no Rio de Janeiro.

Autorização

De acordo com a lei nº 5.658, de 7 de junho de 1971, os Ministérios da Aeronáutica e da Marinha são autorizados a proceder a venda ou permuta de bens imóveis da União, de qualquer natureza, sob suas jurisdições, cuja utilização ou exploração não atenda mais às necessidades da Marinha e da Aeronáutica.