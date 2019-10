Homem reportado como desaparecido se apresenta e deixa lista de vítimas

O número de desaparecidos da tragédia do Edifício Andrea caiu para dois. Isso porque, um homem que havia sido reportado por familiares como vítima se apresentou nesta sexta-feira (18), no local das buscas, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Durante uma entrevista coletiva, o comandante Luís Eduardo Holanda, disse que anteriormente, parentes da suposta vítima teriam reclamado o seu desparecimento, mas não retornaram mais ao local nos dias seguintes. Depois de investigações, o homem foi localizado.

"Nós colocamos na lista de pessoas reclamadas e no passar dos dias esse irmão não mais retornou. Mesmo assim nós, com o trabalho de investigação, passamos a procurar essa pessoa que estava indicada como vítima e hoje nós a localizamos. O rapaz sequer estava no momento e nem trabalha como técnico de ar condicionado", disse, corrigindo informação apurada anteriormente sobre a profissão do homem.

Desse modo, os números oficiais da operação foram atualizados. "Hoje a gente trabalha com 7 resgatados com vida, 7 mortes confirmadas e 2 pessoas que a gente tem esperança de tirar dos escombros ainda hoje e, se for da vontade de Deus, com vida", finalizou.