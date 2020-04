Governo do Ceará requisita mais dois hospitais e universidade para assistência à Covid-19

Depois de requisitar o Hospital Leonardo da Vinci para servir de retaguarda aos pacientes com Covid-19, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) voltou a pedir, em caráter imediato, a liberação de outros dois hospitais e da Universidade Federal do Ceará (UFC), que estejam "disponíveis, por se encontrarem ociosos, desativados ou não utilizados".

Em portaria publicada na noite dessa segunda-feira (6), o titular da Sesa, Dr. Cabeto, solicitou todos os leitos e equipamentos médicos, inclusive os de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Batista Memorial, localizado no bairro Aldeota; o Hospital Pronto Socorro dos Acidentados, no Dionísio Torres, e o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM), da UFC.

Segundo a publicação, a Sesa realizará inventário e avaliação de todos os bens, no prazo de 10 dias, prorrogáveis, contados da apropriação destes. Caso haja necessidade, também se responsabilizará pelos reparos ou manutenção nos equipamentos.

Hospital Leonardo da Vinci, no Centro de Fortaleza, já havia sido requisitado para atender pacientes com Covid-19 FOTO: THIAGO GADELHA

Alta

A Pasta considera como "inadiável" a necessidade de ampliar a capacidade de atendimentos para infectados pelo coronavírus, já que o volume de casos confirmados da doença aumenta diariamente, sobretudo em Fortaleza.

No dia 13 de março último, a Sesa demandou a reativação do Leonardo da Vinci, no Centro, para atender somente pessoas com diagnóstico de Covid-19. Dez dias depois, a unidade pertencente à rede particular, começou a funcionar com 180 leito de enfermarias e 30 de UTI.