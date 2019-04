Funceme prevê fim de semana de céu nublado e chuvas fracas em Fortaleza

Previsões da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontam um fim de semana de céu nublado e chuvas fracas em Fortaleza. Apesar da ocorrência de sol na manhã deste sábado (27), a tendência, segundo o órgão, é que até à tarde as nuvens fiquem carregadas.

À noite, deve prevalecer céu parcialmente nublado com chuva fraca. Estima-se que as temperaturas variem entre 24 ºC (mínima) e 26 ºC (máxima) e que a umidade relativa do ar atinja até pouco mais de 92%. A precipitação prevista é 7.2 mm.

No domingo (28), o quadro se repete. Durante a madrugada deve predominar céu nublado com chuva fraca, tempo que possivelmente não sofrerá alterações ao longo do dia – após acúmulo de nuvens pela manhã, chove pouco à tarde e o fim do dia também é de predomínio de céu nublado.

As temperaturas podem chegar a pouco mais de 25 ºC e a precipitação, se comparada a sábado, diminui, ficando por volta de 3.6 mm. A umidade será de 90.8%.

Nebulosidade

Em todo o Estado, a previsão é que, neste sábado, haja nebulosidade variável com eventos de chuva no centro-norte. No sul, há possibilidade de chuva.

No domingo, o Maciço de Baturité e a Ibiapaba devem receber chuvas isoladas; por sua vez, o litoral poderá ter nebulosidade variável com eventos de chuva. Nas demais regiões, prevalece a previsão de chuva.

Imagens de satélites indicam nebulosidade sobre todo o Ceará, principalmente nas áreas situadas no centro-norte do Estado, devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical junto à costa norte do Nordeste brasileiro, o que colabora para a ocorrência de chuva.

Ainda de acordo com a Funceme, do período de 7h de sexta-feira (26) a 7h deste sábado (27), as maiores precipitações no Estado ocorreram nos municípios de Ipueiras (45.2 mm), Ipaumirim (39.4 mm) e Aracati (38.8 mm).