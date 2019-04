Fotossensores começam a ser retirados das rodovias federais do Ceará

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou a retirada dos fotossensores das estradas federais do Ceará. Na tarde desta segunda-feira (8), técnicos a serviço do órgão removeram os radares fixos que ficavam na rodovia BR-116, na altura do quilômetro 5, no Bairro Cajazeiras.

Além desse trecho, outros equipamentos foram removidos da BR-116, como no trecho da rodovia no Bairro Aerolândia, na altura do viaduto do Makro. O número oficial de radares desinstalados ainda não foi informado pelo Dnit. O órgão realiza uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira para divulgar mais detalhes sobre a mudança.

De acordo com a Superintendência Regional do Dnit no Ceará, a gestão dos contratos envolvendo os equipamentos é feita pela sede do órgão em Brasília, cabendo às superintendências regionais a sua operacionalização.

Radares são removidos pelo Dnit em Fortaleza Foto: Kid Júnior

Em nota, o Dnit Ceará informou que vem cumprindo a determinação do Dnit/Sede de "retirar todos os radares existentes nas rodovias federais do Estado, pertencentes ao antigo contrato mantido pela autarquia".

Atualmente existe um novo contrato já assinado que contempla a instalação de novos equipamentos, porém sem prazo para início, pois o Dnit no Ceará, aguarda novas orientações de Brasília sobre as Ordens de Serviço para a instalação dos fotossensores que pertencem a esse novo contrato.