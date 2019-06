Fortaleza tem início de noite com chuva intensa e alagamentos

Fortaleza voltou a ser atingida por uma forte chuva com relâmpagos e trovões no início da noite desta quinta-feira (13). Este é o terceiro dia de precipitações na capital e em outras cidades do interior. A previsão da Funceme é que as chuvas continuem até o próximo dia 18 de junho.

Muita gente que retornava do trabalho para casa foi surpreendida com a forte chuva. Ruas e avenidas em vários bairros ficaram alagadas.

Na Avenida Beira-Mar, próximo a feirinha, poças d'água rapidamente se formaram, assim como na Avenida Abolição, onde na madrugada da última quarta-feira (12), uma cratera se abriu durante a chuva.

No cruzamento das Avenidas Senador Virgílio Távora com Padre Antônio Tomás, os veículos trafegavam com cautela devido à agua que se acumulou na via, deixando o trânsito lento.

Avenida Beira-Mar

