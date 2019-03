Fortaleza e Região Metropolitana concentram os maiores acumulados de chuvas em 24 horas

A Região Metropolitana de Fortaleza concentrou os maiores acumulados de chuvas das últimas 24 horas, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 9h. Os municípios de Itaitinga e Horizonte, registraram as maiores precipitações, com 120 mm e 99 mm, respectivamente. As informações correspondem ao período entre as 7h de sexta-feira (15) e as 7h deste sábado (16).

Destacam-se ainda os municípios de Paracuru (98,7), São Gonçalo do Amarante (91,2), Maranguape (85), Fortaleza (73,8), Guaiúba (73). Até as 8h30 deste sábado choveu em pelo menos 53 municípios no Ceará.

Dez maiores chuvas por posto no dia

Itaitinga (Posto Itaitinga): 120 mm

Itaitinga (Posto Seman): 103,2 mm

Horizonte (Posto Horizonte): 99 mm

Paracuru (Posto Paracuru): 98,7 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto Santo Amaro): 91,2 mm

Maranguape (Posto Ac. Amanary) 90 mm

Maranguape (Posto Itapebussú): 85 mm

Pacajus (Posto Pacajus): 80,6 mm

Maracanaú (Posto Maracanaú): 78 mm

Maranguape (Posto Olho D'agua): 77,4 mm

Previsão

Para o período da manhã deste sábado (16) a previsão é de eventos com chuva e nos períodos tarde e noite é de céu parcialmente nublado.

Para este domingo (17) a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva da madrugada até a manhã. Nos períodos tarde e noite, céu parcialmente nublado.