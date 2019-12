Formandos que atuaram no resgate às vítimas do Edifício Andrea são nomeados bombeiros

O governador Camilo Santana deu posse a 218 formandos do Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (2), na sede da companhia, que fica no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Os novos soldados atuaram no resgate de vítimas do desabamento do Edifício Andrea.

De acordo com o comandante Eduardo Holanda, com a formatura dos novos soldados, o estado passa a ter um efetivo de 1.787 bombeiros. “A partir de agora a gente é um só corpo, a gente faz parte de um só sistema. Sempre com aquele desejo que só quem é bombeiro percebe, aquele afã que a gente não sabe, não explica, a gente não cansa quando tá na ocorrência, vide o que aconteceu no Edifício Andrea", comentou.

Diego Melo, um dos 2018 novos bombeiros empossados relembrou a ação voluntária na operação do Edifício Andrea. “A doação, o trabalho de salvar vidas e de nos doar ao máximo me trouxeram até aqui. Passamos pela espera da convocação com o apoio da família, mas preparados para entrar em ação a qualquer instante. E isso ocorreu no desabamento do Edifício Andrea, pois fomos a última turma formada no curso do Brec (Busca e Resgate em Estrutura Colapsada) e isso nos colocou como os mais aptos a ajudar e, mesmo ainda não oficialmente bombeiros, todos fomos como voluntários”, lembrou o soldado.