Fiscalização de pessoas em ruas será reforçada em bairros de Fortaleza, diz prefeito

A fiscalização de pessoas descumprindo o isolamento social vai ficar mais rígida principalmente dentro dos bairros e comunidades de Fortaleza, em virtude do novo decreto municipal na última terça-feira (5). Quem garantiu foi o prefeito Roberto Cláudio durante entrevista na manhã desta quinta-feira (7) para a TV Verdes Mares. Segundo o gestor municipal, ficou claro que a quebra do isolamento social foi percebida dentro dos bairros e não entre eles.

"A ação vai acontecer principalmente dentro dos bairros, dentro das comunidades. Tendo em vista que o grande problema de isolamento não é entre bairros, é dentro da própria comunidade", afirmou o prefeito.

“Infelizmente a gente percebeu que nos últimos dez dias ou 14 dias a adesão ao isolamento social caiu principalmente dentro das comunidades. Até que a gente conseguiu manter um bom isolamento entre os bairros. Transporte público só está com a demanda aproximadamente de 20%, demonstrando que temos uma redução de 80% no deslocamento entre os bairros”, afirmou.

Roberto Cláudio disse ainda que o monitoramento rígido vai focar nos pequenos comércios informais que existem dentro dos bairros e comunidades como as feiras livres. "A gente tem visto aglomerações em espaços informais, espaços formais, em calçadas, em vias públicas, muita gente participando de feiras livres, muitas pessoas caminhando em praças, em calçadões, todas essas oportunidades para disseminar o contagio da Covid-19".

Denúncias

O prefeito destacou também que a população vai poder ajudar na fiscalização por meio de denúncias.

"O importante nesse momento é fiscalizar, montar uma rede bem estruturada, bem planejada, bem distribuída pelos locais da cidade. Mas vamos ter um número para denúncias para que elas ajudem no processo de fiscalização. E vamos obviamente apostar que a informação nesse isolamento social rígido com uma presença ostensiva da fiscalização nas ruas".

Sobre a fiscalização na entrada e saída de Fortaleza, Roberto Cláudio fez questão de ressaltar que não se trata de uma proibição, mas sim de uma restrição. "Não é proibição, é um controle, é uma restrição de entrada e saída e haverá obviamente blitz nos principais corredores de CEs, nas principais avenidas que ligam a cidade de Fortaleza a seus municípios vizinhos".

Por fim, o gestor destacou a importância de se fazer o isolamento social. Ele destacou que por causa da quebra deste isolamento nos últimos dias fez com que os casos dentro de Fortaleza aumentassem e consequentemente a demanda nas unidades de saúde municipais também crescessem.

"Ontem por exemplo, o IJF chegou pela primeira vez a 100% da sua capacidade de atendimento. A gente teve ao longo do dia pacientes recebendo alta, mas em algum momento ele chegou a 100%. Hoje estamos abrindo mais dez novos leitos de UTI. Algumas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da nossa capital já estão trabalhando acima da sua capacidade de atendimento", destacou.

Capacidade máxima das unidades de saúde

Quebra do isolamento social

A falta de obediência da população nas últimas semanas ao decreto de isolamento social definido pelo Governo do Estado pode ser o motivo para o aumento de casos de Covid-19 enfrentados pelo Ceará, segundo o secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins, o Dr. Cabeto. A explicação foi dada durante live promovida para alunos de uma universidade de Minas Gerais, na noite desta quarta-feira (6).

Conforme Dr. Cabeto, houve efetividade no início da pandemia no Ceará, já que a adesão à quarentena foi maior. Desde o feriado da Semana Santa, entretanto, as pessoas "relaxaram". "Saímos de um isolamento de quase 60% da população e fomos para alguns municípios com 26%. Nós começamos a aumentar abruptamente o número de casos há duas ou três semanas", pontuou o titular da pasta.

Outro ponto levantado foi a relação entre o número de casos confirmados no Ceará com a quantidade de testes realizados. "Para dar o diagnóstico de coronavírus, tem que fazer teste. Um exemplo, em São Paulo foram feitos 38 mil testes e o Ceará fez 31 mil. Em outros estados não fazem 500 testes por dia. Estados em situação similar à do Ceará, como a Bahia, fazem em uma semana o que nós fazemos em um dia", ressalta.

Cabeto abordou ainda a nova estratégia de testagem em formato de "drive-thru", que deve ser posta em prática nos próximos dias. No total, foram encomendados mais 120 mil testes de RT-PCR (biologia molecular), que identifica o vírus durante o período inicial.