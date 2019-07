Festival começa hoje e oferta flores a partir de R$5 na Praça do Ferreira

O Festival das Flores de Holambra começou às 8h desta sexta-feira (12), na Praça do Ferreira, no Centro da Capital. O evento segue até o dia 27, funcionando todos os dias, das 8h às 18h. A entrada para o festival é franca e o apreciador pode comprar flores a partir de R$ 5,00.

O organizador do evento Daniel Trindade reforça que todas as flores do festival vem diretamente da cidade de Holambra/SP, maior produtora de flores da América Latina.

Halisson Ferreira Halisson Ferreira Halisson Ferreira Halisson Ferreira Halisson Ferreira Halisson Ferreira Halisson Ferreira

Mais de 150 espécies de flores estão expostas no festival. Para Daniel, o evento é "uma forma de incentivar as pessoas a ter um hábito de vida mais terapêutico, por meio do trato com plantas ornamentais e flores diversas". Ele completa, ainda, que o Festival conta com especialistas para orientar os interessados sobre os cuidados que devem ser tomados no trato com as plantas adquiridas.

O evento, que está na 11ª edição, não voltará a ser sediado pela Praça do Ferreira.

Serviço

Data: 12 a 27 de julho

Local: Praça do Ferreira

Horário: 8 às 18h

Visitação: Gratuita

Compras: a partir de R$ 5,00