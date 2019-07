Praça do Ferreira sedia Festival das Flores de Holambra pela última vez

O Festival das Flores de Holambra chega à Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, a partir do próximo dia 12. Permanecendo até o dia 27 de julho, o evento, de visitação gratuita, conta com plantas à venda a partir de R$ 5,00 durante os 16 dias de exposição.

A organização do evento estima que, ao todo, mais de 80 mil pessoas compareçam ao festival, que ocorrerá na Praça do Ferreira pela última vez e conta com mais de 150 espécies de flores para visitação.

Origem

Cidade do interior de São Paulo, Holambra possui apenas cerca de 15 mil habitantes, mas é a maior produtora de flores ornamentais do Brasil. Dela, surgiu o festival de mesmo nome, com o intuito de oferecer à população o contato mais próximo com as flores no ambiente urbano.

Serviço

Data: 12 a 27 de julho

Local: Praça do Ferreira

Horário: 8 às 18h

Visitação: Gratuita

Compras: a partir de R$ 5,00