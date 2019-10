Feira de adoção no Cocó busca lar para animais de abrigos, neste domingo

O anfiteatro do Parque do Cocó vai ser palco de uma feira de adoção de animais neste domingo (6). O evento organizado pela OAB Ceará busca um lar para cães e gatos que eram de rua e agora vivem em abrigos. Esta é a segunda edição do evento, que também receberá doações de ração que serão destinadas a abrigos.

Segundo os oranizadores, 30 cachorros e 20 gatos vão ter a oportunidade de conseguir lares. "São todos de raça não definida, todos animais de abrigos, todos animais que eram de rua", reforçou Geórgia Carioca, vice-presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB Ceará.

Para adotar, o interessado precisa ser maior de 18 anos e apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de endereço. Após a adoção, os animais vão ser vacinados e receberão um chip de identificação.

Foto: Natália Rocha/Divulgação

A feira promovida pela OAB Ceará conta com o apoio do Governo Estado do Ceará e da Prefeitura Municipal de Fortaleza.