Estudantes ocupam Campus da Unilab após cancelamento do vestibular para transgêneros e intersexuais

Após o anúncio do cancelamento do vestibular específico para pessoas transgêneras e intersexuais, um grupo de estudantes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) ocupou o Campus da Liberdade, em Redenção, no Interior do Ceará.

Movimentação acontece após plenária realizada na noite dessa terça-feira (16), devido ao anúncio da decisão no perfil do Twitter do presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista, um funcionário do setor administrativo da Universidade confirmou que, na noite de terça-feira (16), estudantes fizeram um protesto no Campus da Liberdade. Eles passaram a noite ocupando uma das salas da instituição.

Conforme o DCE da Unilab, ocupação deve permanecer Foto: divulgação

"A ideia é dar continuidade à ocupação até que tenhamos um novo edital publicado", afirma Geyse Anne da Silva, integrante do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Unilab e estudante do bacharelado interdiscplinar em Humanidades.

Segundo o servidor, que preferiu não ser identificado, as aulas estão acontecendo normalmente, já que "a intenção dos estudantes é que, amanhã, a ocupação seja geral, fechando os três campi" da Unilab no Ceará (dois em Redenção e um em Acarape).

A assessoria de comunicação da Universidade, porém, afirmou ainda não ter conhecimento sobre a movimentação dos discentes e nem sobre alteração da rotina de atividades no campus, que está em período normal de aulas.

Po rmeio de uma nota pública, o DCE da Unilab convoca estudantes, professores e técnicos administrativos da universidade para se mobilizarem em assembleia geral que será realizada nesta próxima quinta-feira (18), a partir das 15 horas Campus da Liberdade, em Redenção.

O texto se posiciona ainda contra a decisão do cancelamento do vestibular. "[A decisão] feriu a autonomia universitária para estabelecer seus próprios mecanismos de acesso. É mais um ataque transfóbico do presidente que visa perpetuar a exclusão deliberada de uma população extremamente marginalizada do acesso à educação".

Conforme o presidente Jair Bolsonaro, intervenção do Ministério da Educação (MEC) foi realizada pelo entendimento de que o edital do processo seletivo "vai de encontro à Lei de Cotas e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da ampla concorrência em seleções públicas".

A Unilab porém, frisa em que o processo "visava à ocupação de vagas ociosas, que não foram preenchidas por editais regulares da Unilab, notadamente aqueles baseados no Enem/SiSU".