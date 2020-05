Empresário João Gentil Júnior morre de Covid-19, aos 93 anos

O empresário João Gentil Júnior morreu nesta quinta-feira (28), aos 93 anos, vítima do novo coronavírus. Ele foi idealizador do projeto Porto das Dunas, complexo hoteleiro de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

João Gentil estava internado em um hospital particular de Fortaleza, diagnosticado com a Covid-19. O velório e o sepultamento serão restritos à família, devido aos protocolos de segurança.

O empresário era engenheiro civil, formado pela Escola Nacional de engenharia do Rio de Janeiro, e advogado. Fundador da empresa JG Empreendimentos, participou do loteamento do Porto das Dunas.

O empresário foi um dos maiores loteadores de terra de Fortaleza, entre as décadas de 1960 e 1970, entre eles as regiões da Água Fria, Grande Bom Jardim, Cambeba, Pici e Parangaba.

João teve cinco filhos, frutos de seu casamento com Celina Maria Guinle. Ele é pai de Eduardo Guinle Gentil, um dos fundadores do complexo turístico Beach Park, na região do Porto das Dunas.

O engenheiro também era atleta de natação. Ele foi diversas vezes campeão da prova heróica de natação em Fortaleza, cujo trajeto era do Mucuripe à Praia de Iracema. No Rio de Janeiro, foi atleta do time Fluminense de natação, consquitando o campeonato carioca e sul-americano.