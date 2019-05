Em dia de chuva, Fortaleza tem pelo menos três semáforos apagados

Fortaleza ficou com pelo menos 11 semáforos apagados ou apresentando problemas nesta segunda-feira (20), após a ocorrência de chuvas, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC). Até o início desta tarde, três equipamentos permaneciam apagados na Avenida Osório de Paiva, no cruzamento da Avenida Filomeno Gomes com Rua Guilherme Rocha, e na Sargento Hermínio.

A Enel afirmou que "equipes já estão em deslocamento para atender às demandas solicitadas". Segundo a AMC, agentes estão no local para organizar o trânsito.

Com as chuvas intensas desta manhã, a cidade também apresentou ruas alagadas, um bueiro estourou na Avenida Beira-Mar e pelo menos uma árvore caiu. A árvore desabou em cima de um carro na Rua Capitão Aragão no Bairro Aerolândia. O motorista do veículo, Henrique Nunes, contou que esperava a passagem de outros veículos para dobrar na rodovia BR-116 quando o automóvel foi atingido. Ninguém ficou ferido.

Choveu 80 milímetros na Capital das 7h deste domingo (19) às 7h desta segunda (20). É a segunda maior precipitação entre as dez maiores registradas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) até as 12h35 desta segunda.

A maior chuva foi em Itapipoca, com 95,4 milímetros. Outras chuvas de grande volume foram registradas em Paracuru (63,2 mm); Paraipaba (62 mm); Trairi (53 mm); Amontada (51 mm); Pindoretama (50 mm) e São Gonçalo do Amarante (45 mm).