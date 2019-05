Chuva de 63 mm em Fortaleza derruba árvore e estoura bueiro

Condutores usaram apenas uma faixa da Avenida 13 de Maio no sentido Aldeota- Parquelândia. Foto: José Leomar Foto: José Leomar Os motoristas encontraram dificuldade para trafegar na Avenida José Bastos durante a manhã desta segunda-feira.Foto: José Leomar Os motociclistas enfrentaram alagamentos em diversos bairros.Foto: José Leomar

Fortaleza registrou, no intervalo entre as 7h deste domingo (19) e as 7h desta segunda-feira (20), chuva de 63,8 milímetros no posto pluviométrico da Água Fria. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para segunda é de nebulosidade variável com chuva isolada no litoral, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, nebulosidade variável



Bueiro na Avenida Beira-Mar

Na Avenida Beira-Mar, no Bairro Meireles, o esgoto estourou e deixou a via suja e com mau cheiro. Dirigir pelo local está complicado. Os pedestres reclamam de lama. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foram ao local para orientar pedestres e motoristas.

Aerolândia

Uma árvore caiu em cima de um carro na Rua Capitão Aragão no Bairro Aerolândia. O motorista do veículo, Henrique Nunes, conta que esperava a passagem de outros veículos para dobrar na rodovia BR-116 quando percebeu a queda da árvore. Ninguém ficou ferido.



“Meus amigos e eu esperávamos no trânsito e estávamos parados esperando entrar na BR-116. Foi quando escutamos um barulho muito forte. Só sentimos o barulho. Graças a Deus só danos materiais e todos estão bem”, explicou.

Árvore caiu em cima de um automóvel no Bairro Aerolândia. Não houve registro de feridos Vc Repórter

Messejana

O trânsito ficou congestionado na rodovia BR-116 no sentido Messejana-Centro. Como também embaixo do Viaduto no sentido Aldeota-Castelão na Avenida Raul Barbosa.

Padre Guerra e Santos Dumont

Há alagamentos entre as Ruas Padre Guerra e Gustavo Sampaio, no Bairro Farias Brito e no trecho da Avenida Santos Dumont com Rua José Lourenço.

Até as 8h45, choveu em pelo menos 77 municípios cearenses, sendo a maior no município de Itapipoca, com 95,4 milímetros no posto Praia da Baleia.

Bueiro estourou na Avenida Beira Mar de Fortaleza. Moradores reclamam de lama e dificuldade de acesso Marina Alves

