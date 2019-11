Ebserh lança concurso com 53 vagas para hospitais no Ceará

Concurso nacional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) prevê 53 vagas para unidades no Ceará, no universo de 1.660 disponíveis no certame, que serão distribuídas por todo o Brasil. As remunerações variam de R$ 2.451,00 a R$ 10.350,00, dependendo do cargo. As inscrições começam nesta quarta-feira (6) e seguem até 10 de dezembro.

Ao todo, a Ebserh administra 39 unidades hospitalares, incluindo, no Ceará, o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC-UFC). As inscrições para o concurso são realizadas apenas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O edital está disponível no portal da Rede Ebserh. Para se inscrever, o candidato deve, após o preenchimento da ficha, pagar a taxa com boleto bancário.

Rede Ebserh

Ebserh é uma estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), responsável pela administração de 40 hospitais e pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf).

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os hospitais universitários são, por sua natureza educacional, campos de formação de profissionais de saúde.