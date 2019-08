Ebserh abre concurso para mais de 2 mil vagas para 40 hospitais universitários

Dois concursos públicos foram abertos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para a contratação de mais de dois mil profissionais em 41 hospitais universitários do país. O chamamento público foi publicado no Diário Oficial da União. No Ceará, serão preenchidas seis vagas nos hospitais Universitário Walter Cantídio e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand.

O chamamento será dividido em dois projetos básicos: o 1° é um concurso nacional, que contabiliza 1.363 vagas em 40 unidades em todo o país, incluindo hospitais, complexos hospitalares e a sede da Ebserh; e o 2° conta com 887 vagas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

O diretor de Gestão de Pessoas da Ebserh, Rodrigo Barbosa, diz que a realização do concurso nacional mira realizar "a substituição tanto de pessoal de Regime Jurídico Único que se aposenta, quanto do pessoal que tem o chamado vínculo precário, e acabar com a alta rotatividade de profissionais da área de saúde que prejudica os serviços".

Déficit de 20%

Rodrigo acrescentou que os hospitais funcionam em regime de escala e a falta de profissionais em determinadas áreas pode comprometer o serviço. Atualmente, de acordo com o diretor, a Ebserh não conta com cadastro de reserva vigente e há um déficit de, aproximadamente, 20% no quadro de pessoal.

Nos dois concursos, os candidatos passarão por duas etapas de seleção: prova objetiva e análise de títulos e de experiência profissional. A Ebserh receberá propostas das empresas interessadas em organizar os concursos até o dia 27 de agosto. O objetivo é que os editais sejam publicados ainda neste semestre.

O concurso da Ebserh é organizado e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O edital ainda não foi divulgado.

Rede Ebserh

Ebserh é uma estatal vinculada ao Ministério da Educação, responsável pela administração de 39 hospitais e pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). Emprega mais de 25 mil pessoas.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os hospitais universitários são, por sua natureza educacional, campos de formação de profissionais de saúde.