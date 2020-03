E-book ilustrado ajuda pais a explicar coronavírus para crianças; baixe e compartilhe

Capa da história digital, que traz explicações simples sobre o coronavírus para crianças.

O e-book ilustrados para crianças "O Ataque do Coronavírus", lançado pelo Diário do Nordeste, tem uma missão clara: ajudar pais, padrinhos, avós e familiares em geral a explicar para crianças as cinco principais questões ligadas ao novo coronavírus. Como, por exemplo:

o que é o vírus;

como o vírus age no corpo humano;

como é a doença;

quais são os principais sintomas;

os principais cuidados para evitar a doença.

A história em quadrinhos é para facilitar a compreensão, de forma lúdica, sobre o coronavírus.

"Ao recorrer a figuras que já pertencem ao imaginário infantil (como planos infalíveis, vilão mega malvado e caricato), trazemos informações importantes de sintomas e cuidados de forma lúdica e de fácil compreensão para os pequenos. Assim, eles podem nos ajudar com a conscientização dos mais velhos, quem sabe?!", relata Lincoln Souza, cartunista, designer e editor do Núcleo de Arte do Audiovisual do SVM.

Baixe e compartilhe via WhatsApp e através das redes sociais