Dona Bárbara Aguiar, fundadora da Bibi Doces e Salgados, morre em Fortaleza

Morreu neste domingo (24) em Fortaleza, aos 88 anos, Dona Bárbara Nasser Aguiar, conhecida pelo apelido de Bibi e fundadora da loja Bibi Doces e Salgados.

De acordo com familiares, Bibi estava internada desde a última quinta-feira (21) em um hospital particular. Ela apresentava sintomas de complicações respiratórios mas, segundo a família, ela não foi diagnosticada com Covid-19. O quadro médico também apresentava problemas urinários e histórico de diabetes.

Pioneirismo

Pioneira da confeitaria no Ceará, Dona Bibi teve a ideia de abrir uma loja de doces e salgados a partir da insistência dos amigos que recebia em casa. A matriz do estabelecimento, na Avenida Santos Dumont, foi também sua casa. Atualmente, a empresa conta com duas lojas, sendo a segunda na Avenida Desembargador Moreira. Dona Bárbara estava afastada das atividades há 15 anos.

Nas redes sociais, comentários de pesar de clientes e colegas do ramo homenageiam Bibi. “Hoje o céu ganhou mais uma estrela.⁣ Bibi contagiava a todos que a conheciam e é assim que será lembrada e eternizada", mensagem da nota de pesar publicada pela loja.