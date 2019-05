Dnit libera tráfego de veículos no trecho em cima do viaduto da BR-020, em Caucaia

O tráfego de veículos na parte de cima do viaduto da BR-020, em Caucaia, foi liberado nos dois sentidos por volta das 14h desta segunda-feira (29), segundo a assessoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O equipamento foi um dos primeiros alvos de ataques criminosos no Ceará, em janeiro.

Ainda pela manhã, o trecho que fica embaixo do viaduto tinha sido liberado após funcionários realizarem a limpeza da pista próximo a coluna de sustentação que foi danificada.

Restauração

Em nota, o Dnit informou que o viaduto recebeu incialmente a instalação de um escoramento emergencial através de pórticos hidráulicos para evitar o colapso da estrutura. Em seguida, foi realizada a instalação de escoramento convencional, bem como a avaliação dos danos causados e o desenvolvimento do projeto de restauração a ser executado.

Dentre as ações envolvidas nas obras de restauração, constam a demolição controlada de todo o pilar afetado, a demolição parcial do tubulão e sua reconstrução com implantação de nova armadura do pilar, concretagem do pilar e construção de um console de sustentação e, por fim, a instalação de um novo aparelho de apoio.

O viaduto é uma das principais rotas de acesso de motoristas que deixam Fortaleza pela Avenida Mister Hull e que pretendem ir para as cidades de Canindé, Madalena e Boa Viagem.