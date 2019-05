Custódio Luís Silva Almeida vence consulta pública para reitor da UFC, com 65% dos votos

O professor Custódio Luís Silva de Almeida foi o mais votado para o cargo de reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) numa consulta pública realizada nesta quarta-feira (8). Ele teve 7.772 votos, o que corresponde a 64,78% do total. A escolha do novo gestor, entretanto, cabe ao presidente Jair Bolsonaro, que decidirá a partir de uma lista tríplice. O resultado foi confirmado pela Comissão Eleitoral Central (CEC) pouco após a meia-noite desta quinta-feira (9).

O professor Custódio Almeida é o atual vice-reitor da instituição. Atualmente ele leciona no curso de filosofia. Também já foi coordenador de curso, chefe de departamento, diretor de unidade acadêmica e pró-reitor.

O segundo mais votado foi o professor Antônio Gomes de Souza Filho com 3.499 votos. Em seguida, o professor José Cândido Lustosa teve 610 votos.

Ao todo, 11.997 eleitores participaram da votação, entre servidores docentes, estudantes e servidores técnico-adminsitrativos.Foram registrados 49 votos em branco e 67 nulos.

Próxima etapa

No dia 20 de maio será elaborada uma lista com três nomes pelo Conselho Universitário (Consuni). A votação dos conselheiros será secreta e uninominal. A lista será encaminhada para o Ministério da Educação.

A nomeação do reitor é prerrogativa do presidente da República.O reitor escolhido cumprirá o mandato no período de 2019 até 2023.