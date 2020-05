Cruz Vermelha distribui 3 mil kits com EPIs para profissionais da saúde em Fortaleza

Equipes da Cruz Vermelha realizam, entre os dias 25 e 29 de maio, a distribuição de kits com equipamentos de proteção individual para profissionais da saúde. A entrega acontece na sede da instituição, no Bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. Ao todo, 3 mil unidades serão entregues.

Os profissionais interessados em receber os equipamentos devem se inscrever atráves de um formulário on-line disponibilizado pela Cruz Vermelha. O kit contém óculos de proteção, avental, luvas cirúgicas, máscaras de acetato e descartáveis.

"Nós entendemos a importância de manter o profissional bem equipado. Uma vez o cadastro realizado, acontece um agendamento de dia e horário e o profissional recebe em sistema drive thru. Aquele que está na ponta do trabalho do combate ao coronavírus precisa manter sua segurança laboral", afirmou o presidente da Cruz Vermelha no Ceará, Alan Damasceno.

Coronavírus no Ceará

Na última atualização do portal IntegraSUS, às 9h29 desta terça-feira (19), 26.954 pessoas haviam sido diagnosticadas com Covid-19 no Ceará. As mortes causadas pela doença chegaram a 1.788. Os dados foram informados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). 15.195 pessoas se recuperaram da Covid-19 até então.