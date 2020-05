Plano de reabertura deve ser apresentado hoje ao governador

O produto final da equipe que elabora o plano de retomada das atividades econômicas do Estado deve ser apresentado hoje ao governador Camilo Santana, segundo afirmou ontem (18) o secretário de Desenvolvimento Econômico e trabalho do Estado, Maia Júnior.

Segundo Maia Júnior, uma reunião para conclusão do projeto deverá ser realizada hoje. O projeto está sendo elaborado por um grupo de trabalho montado pelo Governo do Estado com especialistas da saúde e representantes do setor produtivo.

Maia afirmou que o grupo vem "refinando" o projeto desde a última sexta-feira (19) após algumas considerações feitas pelo governador. O plano deverá ser apresentado e validado pelo chefe do Executivo estadual.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais ontem, o governador informou que o plano de retomada da economia no Estado deverá ser finalizado até o fim desta semana.

Como o Diário do Nordeste informou na última quinta-feira (15), o plano de reabertura da atividade econômica não essencial no Estado deverá durar pelo menos 56 dias, segundo explicou o chefe da Casa Civil, Élcio Batista, ao grupo Líderes Empresariais do Ceará (Lide Ceará).

Mas o projeto de retomada só será aplicado pelo Estado quando os índices de contaminação, internações e óbitos causados pelo coronavírus apresentarem reduções. A perspectiva, segundo o governador, é observar e seguir as recomendações dos especialistas da área da saúde.

Capital

Camilo ainda disse que terá outra reunião com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, nesta terça, para discutir e avaliar a situação de Fortaleza durante a pandemia. As medidas de isolamento social também estarão na pauta da reunião acertada.

"Todas as minhas decisões têm sido pautadas pelos especialistas da saúde, liderados pelo secretário Dr. Cabeto (Saúde). E amanhã tenho uma reunião com o prefeito Roberto Cláudio para avaliarmos a situação de Fortaleza e possamos decidir os próximos passos de enfrentamento à pandemia", disse Camilo.

Já na próxima quinta-feira (21), Camilo Santana deverá se reunir com os demais governadores do País e com o presidente Jair Bolsonaro para discutir as medidas de combate à pandemia implementadas e seus impactos econômicos.