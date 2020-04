Médico morre por Covid-19 em hospital de Fortaleza, diz Sindicato

Um médico radiologista, de 43 anos, faleceu em decorrência da Covid-19, doença provocada pela infecção do novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Assessoria de Comunicação do Sindicato dos Médicos do Ceará (Sindimed-CE).

De acordo com o Sindicato, o médico morreu em decorrência de encefalite viral provocada pela infecção. O profissional da saúde faleceu na Otoclínica, hospital privado de Fortaleza na tarde desta quinta-feira (2). A unidade de saúde ainda não confirmou o falecimento do radiologista. O médico fazia parte do corpo médico da Clínica Trajano Almeida.