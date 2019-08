Confira lista de estudantes classificados no Programa Avance para receber bolsa-auxílio de R$ 468,50

A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) divulgou a lista dos universitários classificados no Programa Avance, nesta terça-feira (27). Os estudantes selecionados vão receber bolsa-auxílio no valor de R$ 468,50 durante 12 meses. Confira lista.

O pagamento das bolsas inicia a partir desta quarta-feira (28), conforme anunciou o governador Camilo Santana durante live em sua página no Facebook, nesta tarde.

O Programa Avance está na segunda edição. Em 2018 chegou a ser suspenso por recomendação do Ministério Público Eleitoral (MPE), em decorrência do período eleitoral. Mil alunos da rede superior de ensino foram contemplados com a bolsa em 2017.

Pré-requisitos

Para concorrer ao benefício, o estudante precisa ter ingressado em curso de graduação em Instituição de Ensino Superior (IES), credenciada pelo Ministério da Educação (MEC). Cursar, no mínimo, 12 créditos de disciplinas do atual semestre letivo e ter frequência de, no mínimo, 75% em cada disciplina cursada.

Além disso, o candidato deve ter obtido média geral igual ou superior a 560 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo válidas a edição de 2017 ou 2018. O aluno também deverá estar com o cadastro devidamente atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).