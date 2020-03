Comunidade Shalom promove campanha de arrecadação de alimentos para população em situação de rua

A situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) tem mudado a rotina de todos os cearenses, principalmente por conta do isolamento social, medida recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para contenção do vírus. Apesar de eficaz, a medida atinge diretamente a vida da população em situação de rua, que muitas vezes, depende do movimento de pessoas para conseguir alimento. Diante desta situação a Comunidade Católica Shalom iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos para pessoas em situação de rua.

O fechamento de lojas, restaurantes e a diminuição no fluxo de pessoas reduziram a distribuição de comida para pessoas em situação de vulnerabilidade social, já que muitos dependiam da movimentação do comércio para obter refeição. “Dos mais vulneráveis, acreditamos que eles (pessoas em situação de rua) estão entre os primeiros. Desde o ano 2000 nós, da comunidade Shalom, mantemos uma casa de acolhimento para estes irmãos e, neste momento de desafio, não poderíamos abandoná-los”, enfatizou Tobias Cortez, gerente de desenvolvimento da Comunidade Católica Shalom.

A Campanha de arrecadação de alimentos conta com cerca de 20 voluntários em ação e a distribuição acontecerá, diariamente, ao meio dia na sede da Casa São Francisco, na Rua Floriano Peixoto, 1717, no Centro. “Estamos tomando todas as precauções para que os voluntários e também os irmãos de rua não se contaminem, com a utilização de máscaras e luvas, higienização das mãos”, explicou o gerente. A intenção é distribuir aproximadamente 1000 refeições, até o momento já foram distribuídas 300 refeições. “Se Deus quiser e contarmos com a generosidade das pessoas, esse número será largamente superado”, afirmou Cortez.

“Em tempos de crise e dificuldades deve emergir o melhor do coração humano. É tempo de pensar no próximo, de compartilhar do que temos e do que somos com os mais necessitados”, pontuou o integrante do Shalom.

Os donativos urgentes no momento, de acordo com a organização, são de itens de alimentação básica como arroz, macarrão, feijão, legumes e temperos diversos, além de carnes, ovos, linguiça, margarina entre outros. As doações podem ser feitas pessoalmente ou pelo aplicativo de delivery e entregues na Rua Antônio Correia Lima, 3456, no bairro Montese. As pessoas também podem contribuir financeiramente pelo site ou através de depósito em conta bancária.

“Em caso de doações em dinheiro, os recursos são encaminhados para nossos trabalhos de promoção humana, ação social e evangelização”, explicou Cortez. A Comunidade conta com 15 casas de ação social por todo o Brasil, que atende pessoas de todas as idades.

Serviço:

Doações: Rua Antônio Correia Lima, 3456, no bairro Montese.

Contato: (85) 98963-8144

Doação Financeira: comshalom.org/benfeitordapaz