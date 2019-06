Começa processo de demolição de prédio que desabou parcialmente no Bairro Maraponga

Os preparativos para a demolição do edifício que desabou parcialmente no Bairro Maraponga começaram nesta quinta-feira (27). Nesta primeira fase, ocorre a instalação de uma rampa para fazer com que a escavadeira tenha altura suficiente para atingir o topo do prédio. A demolição está prevista pela Defesa Civil para esta sexta-feira (28).

De acordo com o gestor do processo de demolição, Mateus Henrique, a mobilização de máquinas e do material na manhã desta quinta-feira é para a implantação da rampa sob a qual a escavadeira ficará apoiada e que terá de dois a três metros de altura. O topo do prédio está a 9 metros. A escavadeira vai quebrar as paredes do prédio.

Segundo Henrique, o procedimento de demolição em si dura de meio-dia a um dia de serviço. Para ele, a demolição pode começar ainda nesta quinta, no entanto, após a realização do procedimento de preparação será esperada a autorização da Defesa Civil para que seja iniciada a demolição.

Segundo a Defesa Civil, houve uma reunião com a equipe de demolição e os donos do prédio na manhã desta quinta-feira e foi definido que a demolição vai ser feita nesta sexta-feira (28). Durante a tarde desta quinta-feira, o órgão vai informar aos moradores e vizinhança sobre o processo. Na sexta-feira, será isolada uma área para impedir que pessoas se aproximem do edificio.Todo o trabalho será acompanhadoo por agentes da Defesa. Após a demolição, se houver alguma avaria no entorno a Defesa vai notificar o prédio.

Os donos do prédio foram notificados judicialmente no dia 19 de junho para que o imóvel fosse demolido até esta quinta-feira (27).

O caso

O prédio chegou a desabar parcialmente e ficou com a estrutura comprometida no dia 1º de junho. Ao todo 16 famílias foram removidas dos apartamentos e cerca de 12 casas ao redor tiveram de ser evacuadas.