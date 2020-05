Cidades do Ceará receberão novos respiradores para tratar pacientes com Covid-19; veja lista

O governador Camilo Santana explicou, na noite deste sábado (23), os critérios para a distribuição dos 200 novos respiradores adquiridos pelo Governo do Estado do Ceará para o enfrentamento ao novo coronavírus. Por meio de uma transmissão nas redes sociais, ele listou os municípios e instituições contemplados e fez um apelo para que a população cumpra o decreto estadual de isolamento social rígido.

Dos respiradores comprados da China, modelo VG70, um dos mais modernos e robustos do mundo, o Ceará ainda aguarda a chegada de mais 300 até o início de junho. "Os respiradores são para garantir a ventilação mecânica nos casos mais graves da doença, e antes do envio foi avaliado a necessidade do equipamento a partir da situação epidemiológica de cada município cearense", disse o governador.

Segundo Camilo, a distribuição dos respiradores para cada município foi feita de acordo com o planejamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), que avalia diariamente a situação da pandemia no Estado.

Serão contemplados os seguintes municípios e unidade de saúde:

Maranguape (7)

Itapipoca (8)

Maracanaú (7)

São Gonçalo (5)

Horizonte (7)

Pentecoste (1)

Caucaia (4)

Tianguá (7)

Itarema (2)

Acaraú (5)

Canindé (3)

Quixadá (5)

Iguatu (10)

Aracati (2)

Limoeiro do Norte (10)

Quixeramobim (5)

Hospital Regional do Sertão Central (15)

Hospital de Campanha de Sobral (10)

Hospital Regional Norte (20)

Hospital de Messejana (12)

IJF Fortaleza (20)

HGF Fortaleza (12)

Hospital Waldemar de Alcântara (4)

Santa Casa de Fortaleza (4)

Hospital São José (5)

Hospital Leonardo DaVinci (10).

Em procedimento padrão da Secretaria de Saúde do Ceará, os equipamentos são montados e testados no Hospital Leonardo DaVinci. Em seguida, são liberados e encaminhados para seu destino final.

Nesta quarta-feira (20), a Central de Ventiladores Mecânicos e Equipamentos Respiratórios (CVMER) validou os 200 respiradores recebidos e recebeu profissionais para testes e treinamentos de uso. A CVMER é responsável por amparar e dar suporte de utilização dos equipamentos a todos os hospitais que forem destinados.

O Ceará registra 35.287 casos confirmados da Covid-19 e 2.313 óbitos em decorrência da doença, de acordo com os dados da plataforma IntegraSUS, atualizada às 9h21 deste domingo (24) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Ações com prefeitos

O governador informou também que, nesta semana, teve uma reunião com 117 prefeitos do Ceará e que deverá programar reuniões regionalizadas, de forma a estabelecer protocolos e ações específicas para cada município.

Retomada

Em Fortaleza, os feriados de Corpus Christi (11 de junho), e Nossa Senhora da Assunção (15 de agosto) serão antecipados para a quarta (27) e quinta-feira (28) da próxima semana. A decisão ocorreu através de uma Lei Municipal e de dois decretos. De acordo com Camilo, a antecipação ajudará na retomada das atividades econômicas, para que não haja necessidade de novo fechamento.