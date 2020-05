Mais 200 respiradores chegam ao Ceará em avião vindo da China

Mais 200 respiradores e insumos adquiridos para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus chegaram ao Ceará, em aeronave que pousou no aeroporto de Fortaleza por volta de 15h40 desta segunda-feira (18). O material veio em uma carga de 103,7 toneladas trazida do exterior em avião oriundo da China, assim como no último mês de abril, quando o Estado adquiriu 90 toneladas de insumos hospitalares também provenientes do mesmo país, para abastecer a rede de saúde pública.



Além dos 200 respiradores, há equipamentos de proteção individual para os profissionais que estão atuando na linha de frente ao atendimento de pacientes e na manutenção das regras de isolamento social, segundo o Governo do Ceará.

Aeronave aterrissou em Fortaleza trazendo mais de 100 toneladas de material hospitalar para abastecer a rede pública de saúde e profissionais da linhas de frente no combate à Covid-19. Foto: Natinho Rodrigues

"São equipamentos pra ampliar ainda mais os leitos de UTI para o atendimento à população, que essa tem sido a luta diária, pra ampliação do serviço. Nós estamos ainda numa curva crescente de casos no Ceará. Portanto, há um aumento da demanda do tratamento, principalmente dos pacientes mais graves que exigem um leito de UTI, um internamento no hospital. Já são quase 70% a mais de leitos de UTI abertos no Ceará", ressaltou Camilo Santana.

> Com fiscalização fraca, lockdown falha em todas as áreas da Capital

> Ministério Público do Ceará acredita que o número de infectados pode ser ainda maior nos ILPIs

Casos da Covid-19 no Ceará

O Ceará soma 26.107 casos confirmados e 1.692 mortes provocadas por complicações da infecção causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), conforme dados divulgados no boletim da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 14h08 desta segunda-feira (18).

A letalidade da doença no Ceará, até o momento, é de 6,5%. Ao todo, 39.984 possíveis casos de coronavírus estão sendo investigados, e 65.220 pessoas já foram testadas em todo o Estado. Além disso, o número de recuperados da doença chega a 14.430, segundo atualização mais recente.